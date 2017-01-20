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курс ЦБ РФ на 21 января
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ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
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