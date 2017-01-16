КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,6067
EUR63,2308
GBP71,6651
курс ЦБ РФ на 17 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-20°
Ясно
вечер -19°,  ночь -17°,  утро -15°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Неделя звёзд хоккея в Уфе
Неделя звёзд хоккея в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16 января 2017 г.
Захарова рассказала о попытке вербовки дипломата в США при покупке лекарства для Примакова
16 января 2017 г.
Под Бишкеком разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании
16 января 2017 г.
Минфин и Минэкономразвития готовят отмену льготной ставки НДС - СМИ
16 января 2017 г.
Успешные российские губернаторы пожаловались на нехватку полномочий и стимулов
15 января 2017 г.
Топ-менеджеры банка, лишенного лицензии в 2016 году, украли 1 млрд рублей
15 января 2017 г.
Госдума потребует от банков увеличить размер шрифта в договорах
13 января 2017 г.
Путин сменил главу Адыгеи
13 января 2017 г.
Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks
13 января 2017 г.
Проценты по рублевым депозитам в банках РФ продолжают снижаться
13 января 2017 г.
Отслужившим в армии будут платить повышенное пособие по безработице
Вся новостная лента
ПРОДАМ КОТТЕДЖ
ТЕМА ДНЯ
Вьетнам намерен создать с Башкортостаном совместные предприятия
Вьетнам намерен создать с Башкортостаном совместные предприятия
Предпринимателей Башкортостана интересуют продукты и торговля
Предпринимателей Башкортостана интересуют продукты и торговля
 В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея
В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея
Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде
Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде
 Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ
На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ
 Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы
Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы
В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ
В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ
 «Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» со счетом 1:6
«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» со счетом 1:6
Башкортостан подписал соглашение с провинцией Бария-Вунгтау СРВ
Башкортостан подписал соглашение с провинцией Бария-Вунгтау СРВ
 В Уфе уволен главврач больницы, где пожилой пациентке с загипсованной ногой пришлось ползти по лестнице
В Уфе уволен главврач больницы, где пожилой пациентке с загипсованной ногой пришлось ползти по лестнице
В Уфе форму хоккеистов КХЛ замуровали в лед
В Уфе форму хоккеистов КХЛ замуровали в лед
 Эпидемия гонконгского гриппа накрывает Башкортостан
Эпидемия гонконгского гриппа накрывает Башкортостан
В Башкортостане 1147 граждан официально признали себя банкротами
В Башкортостане 1147 граждан официально признали себя банкротами
 Президент Вьетнама сделает ответный визит в Башкортостан
Президент Вьетнама сделает ответный визит в Башкортостан
В Башкортостане из-за жалоб жителей закрыли один из мусорных полигонов
В Башкортостане из-за жалоб жителей закрыли один из мусорных полигонов
 "Салават Юлаев" победил "Спартак"
"Салават Юлаев" победил "Спартак"
АРХИВ [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь]