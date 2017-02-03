КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,3137
EUR63,8156
GBP74,3438
курс ЦБ РФ на 4 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-13°
Пасмурно
ночь -11°,  утро -11°,  br/>д -9°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Школа российской политики в РБ
Школа российской политики в РБ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
ТЕМА ДНЯ
В Уфе состоялась Всероссийская конференция по новому закону о кадастровой оценке недвижимости
В Уфе состоялась Всероссийская конференция по новому закону о кадастровой оценке недвижимости
Главный юрист России оценил работу башкирских коллег
Главный юрист России оценил работу башкирских коллег
 В Башкирии может появиться именная премия для лучших юристов
В Башкирии может появиться именная премия для лучших юристов
Автомобиль для депутатов ценою в 890 тысяч рублей
Автомобиль для депутатов ценою в 890 тысяч рублей
 В Уфе на линию выйдет необычный трамвай
В Уфе на линию выйдет необычный трамвай
В Уфе презентовали книгу об истории и зарождении права
В Уфе презентовали книгу об истории и зарождении права
 Главный юрист России ответил на вопросы уфимских журналистов
Главный юрист России ответил на вопросы уфимских журналистов
Изобретатель из Башкирии запатентовал автоматический огнетушитель для автомобилей попавших в ДТП
Изобретатель из Башкирии запатентовал автоматический огнетушитель для автомобилей попавших в ДТП
 В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные
В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные
В Уфе предприниматели-инвалиды представили свои бизнес-проекты
В Уфе предприниматели-инвалиды представили свои бизнес-проекты
 В Уфе наркодилера приговорили к 16 годам строгого режима
В Уфе наркодилера приговорили к 16 годам строгого режима
Анастасии Волочковой в Башкирии подарили Чак-чак и шубу
Анастасии Волочковой в Башкирии подарили Чак-чак и шубу
 Рустэм Хамитов задался вопросом повышения рождаемости в Башкирии
Рустэм Хамитов задался вопросом повышения рождаемости в Башкирии
В Уфе сотрудники прокуратуры и юристы обсудили стратегию по защите предпринимателей
В Уфе сотрудники прокуратуры и юристы обсудили стратегию по защите предпринимателей
 В Уфе стартовала школа молодых политиков
В Уфе стартовала школа молодых политиков
Ключевые темы уфимской конференции по новым правилам кадастровой оценки земельных участков и недвижимости
Ключевые темы уфимской конференции по новым правилам кадастровой оценки земельных участков и недвижимости
 Уфа попала в рейтинг городов для путешествия в День влюблённых
Уфа попала в рейтинг городов для путешествия в День влюблённых
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]