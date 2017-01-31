Стартует десятый набор Школы российской политики РБ

31 января 2017 г.

Открытие 10 юбилейного набора Школы российской политики РБ по профилю «Молодежный кадровый резерв» состоится 2 февраля 2017 года. В дирекцию ШРП поступило более 150 заявок. За это время осуществлено 9 наборов, обучение прошли около 300 человек в возрасте от 20 до 35 лет.

В 2010 году на базе Уфимского филиала Российского государственного социального университета и Центра социально-консервативной политики при поддержке администрации главы РБ заработала Школа российской политики.

Наблюдательный совет возглавляет председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Функции: утверждение сроков обучения и программы обучения. В составе совета - 10 человек. В Экспертный совет входит 12 человек. Председатель : вице-премьер Правительства РБ Дмитрий Шаронов. Функции: отбор проектов на основании актуальности представленных проектов и профильности набора. Дирекцию ШРП в РБ возглавляет Рустем Ахмадинуров. В составе дирекции работают 7 человек. Функции: организация обучения и стажировки слушателей, выдача сертификатов об окончании.

За время существования ШРП перед слушателями выступали ведущие политологи, политики, госчиновники, общественные деятели, успешные предприниматели, компетентные бизнес-тренеры, а также специально приглашенные эксперты из Москвы. Среди них - политолог Сергей Марков, Андрей Шаронов ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Рафаэль Марданшин, Андрей Манойло - проректор Гражданского университета Единой России, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок, легенды советского спорта Ирина Роднина и Владислав Третьяк.

За время существования ШРП слушателями было реализовано 82 проекта, которые позволили создать 360 новых рабочих мест. Услуг предоставлено на 150 млн. рублей в год. 30 инновационных и социальных проектов, некоторые из которых получили статус республиканских целевых программ. Среди них - Народный университет третьего возраста, Социальный туризм, Доступная среда, Финансовая грамотность.

К числу наиболее успешных проектов, относятся «БашДомком», «Гагаринские дни», «Право на старт», «Приведи ребенка в спорт», «Алея звезд Уфы», «Уфимский международный марафон», «Евразийский воркаут-фестиваль», «Центр реабилитации «Любимый малыш», «Право на старт», «Школа блоггеров», «Школа молодого журналиста», «Школа политического лидерства для студентов 18-23 лет», «Школа молодого депутата».

Известные выпускники Школы российской политики в РБ:

Литвинчук Владислав - директор АНО ЦПСМ «Уфимский международный марафон»;

Самойленко Николай Николаевич - депутат Государственного Собрания РБ, президент Башкирского регионального фонда партии «Единая Россия»;

Мусин Денис Мухамедьянович - генеральный директор Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства;

Фазлыев Аскар Асхатович – начальник Управления электротранспорта Администрации ГО г.Уфа;

Гизатуллин Тагир Рафаэлович – председатель Молодежной Общественной Палаты при Госсобрании РБ

Многие выпускники Школы в настоящее время работают в системе государственной и муниципальной службы. За период работы Школы кадровое продвижение по служебной лестнице получили 56 слушателей, В органах государственной и муниципальной службы трудится 27 человек, 3 выпускника Школы российской политики избраны депутатами Госсобрания РБ, 7 выпускников ШРП вошли в Молодежную общественную палату при Госсобрании РБ и Общественную палату РБ, 12 человек продвинулись в Региональном отделении партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», 10 человек вошли в Резерв управленческих кадров при Главе РБ.

Проекты слушателей охватывают различные сферы деятельности Правительства РБ, начиная с проектов благоустройства отдельных территорий до инфраструктурных проектов экономического развития республики. Экспертную комиссию ШРП-10 возглавит заместитель премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев. В Молодежное Правительство РБ попадут лишь 30 человек. Кто станет этими счастливчиками, будет решать Экспертная комиссия ШРП.