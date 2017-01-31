КУРСЫ ВАЛЮТ
USD60,0851
EUR64,2850
GBP75,1484
курс ЦБ РФ на 1 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-18°
Ясно
вечер -19°,  ночь -17°,  утро -22°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Неделя звезд хоккея в Уфе
Неделя звезд хоккея в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Спецпроект /
31 января 2017 г.

Стартует десятый набор Школы российской политики РБ

Стартует десятый набор Школы российской политики РБ

Открытие 10 юбилейного набора Школы российской политики РБ по профилю «Молодежный кадровый резерв» состоится 2 февраля 2017 года. В дирекцию ШРП поступило более 150 заявок. За это время осуществлено 9 наборов, обучение прошли около 300 человек в возрасте от 20 до 35 лет.

В 2010 году на базе Уфимского филиала Российского государственного социального университета и Центра социально-консервативной политики при поддержке администрации главы РБ заработала Школа российской политики.

Наблюдательный совет возглавляет председатель Госсобрания РБ  Константин Толкачев. Функции: утверждение сроков обучения и программы обучения. В составе совета - 10 человек. В Экспертный совет входит 12 человек. Председатель : вице-премьер Правительства РБ Дмитрий Шаронов. Функции: отбор проектов на основании актуальности представленных проектов и профильности набора. Дирекцию ШРП в РБ возглавляет  Рустем Ахмадинуров. В составе дирекции работают 7 человек. Функции: организация обучения и стажировки слушателей, выдача сертификатов об окончании.

За время существования ШРП перед слушателями выступали  ведущие политологи, политики, госчиновники, общественные деятели, успешные предприниматели, компетентные бизнес-тренеры, а также специально приглашенные эксперты из Москвы. Среди них - политолог Сергей Марков, Андрей Шаронов  ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Рафаэль Марданшин, Андрей Манойло - проректор Гражданского университета Единой России, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок, легенды советского спорта Ирина Роднина и Владислав Третьяк.

За время существования ШРП слушателями было реализовано 82 проекта, которые позволили создать 360  новых рабочих мест. Услуг предоставлено на 150 млн. рублей в год. 30 инновационных и социальных проектов, некоторые из которых получили статус республиканских целевых программ. Среди них - Народный университет третьего возраста, Социальный туризм, Доступная среда, Финансовая грамотность.

К числу наиболее успешных проектов, относятся «БашДомком», «Гагаринские дни», «Право на старт», «Приведи ребенка в спорт», «Алея звезд Уфы», «Уфимский международный марафон»,  «Евразийский воркаут-фестиваль», «Центр реабилитации «Любимый малыш», «Право на старт», «Школа блоггеров», «Школа молодого журналиста», «Школа политического лидерства для студентов 18-23 лет», «Школа молодого депутата».  

Известные выпускники Школы российской политики в РБ:

Литвинчук Владислав - директор АНО ЦПСМ «Уфимский международный марафон»;

Самойленко Николай Николаевич - депутат Государственного Собрания РБ, президент Башкирского регионального фонда партии «Единая Россия»;

Мусин Денис Мухамедьянович -  генеральный директор Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства; 

Фазлыев Аскар Асхатович – начальник Управления электротранспорта  Администрации ГО г.Уфа;

Гизатуллин Тагир Рафаэлович – председатель Молодежной Общественной Палаты при Госсобрании РБ

Многие выпускники Школы в настоящее время работают в системе государственной и муниципальной службы. За период работы Школы кадровое продвижение по служебной лестнице получили 56 слушателей, В органах государственной и муниципальной службы трудится  27 человек, 3 выпускника Школы российской политики избраны депутатами Госсобрания РБ, 7 выпускников ШРП вошли в Молодежную общественную палату при Госсобрании РБ и Общественную палату РБ, 12 человек продвинулись в Региональном отделении партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», 10 человек вошли в Резерв управленческих кадров при Главе РБ.

Проекты слушателей охватывают различные сферы деятельности Правительства РБ, начиная с проектов благоустройства отдельных территорий до инфраструктурных проектов экономического развития республики. Экспертную комиссию ШРП-10 возглавит заместитель премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев. В Молодежное Правительство РБ попадут лишь 30 человек. Кто станет этими счастливчиками, будет решать Экспертная комиссия ШРП.

Эльвира Азметова
Теги: Школа российской политики, молодежный кадровый резерв
102 Оценить новость:  0  0
Отправить
Депутата Ивана Сухарева могут признать банкротом
9 Октябрь 2015 г.
Депутата Ивана Сухарева могут признать банкротом
И имени ему не дали
25 Август 2014 г.
И имени ему не дали

Спецпроект.  "Невыдуманная история".

Мошенничество. Магазин на диване.
23 Ноябрь 2012 г.
Мошенничество. Магазин на диване.

Если вы решились на покупку товаров телемагазина, постарайтесь оформить максимум документов

Мошенничество. Колдуны и колдуньи
19 Ноябрь 2012 г.
Мошенничество. Колдуны и колдуньи

Суеверия и предрассудки вновь стали актуальны в третьем тысячелетии. Множество наших современников пользуются сегодня магическими услугами

Спецпроект. Сотрудников "ловят" на зарплату
31 Октябрь 2012 г.
Спецпроект. Сотрудников "ловят" на зарплату

Больше половины жалоб в Госинспекцию труда в Башкортостане касается вопросов оплаты и нормирования труда

Топ-10 обманов при приеме на работу
18 Октябрь 2012 г.
Топ-10 обманов при приеме на работу

При приеме на работу вам пообещали золотые горы. Но когда вы начинаете работать, не исключено, что сами станете разменной монетой. Как именно работодатели обманывают сотрудников при приеме на работу?

АРХИВ [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь]