Ремонт дорог в Уфе: планируется перекрытие улиц

22 мая 2017 г.

Как сообщают в администрации Уфы, с 23 мая по 20 октября в связи с ремонтом дорог будет ограничено движение транспорта по улицам города.

В Уфе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начинается ремонт дорог. В связи с этим с 23 мая по 20 октября будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Ниже приведен список участков, где будет перекрыто движение:

улица Цюрупы — на участке от Краснодонской до Заки Валиди по одной полосе в период проведения фрезерования и по двум полосам в период устройства нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия;

по проспекту С. Юлаева — от Мингажева до 50 лет СССР по одной полосе. Здесь ремонт планируется проводить участками протяженностью не более 1,5 км;

по проспекту Октября — от Шафиева до Северного проезда по одной полосе в период проведения фрезерования, затем по двум в период асфальтирования;

по улице Р. Зорге — от 50 лет СССР до Большой Гражданской и по улице Большая Гражданская — от Зорге до 50 лет Октября — сначала по половине проезжей части, затем полное перекрытие.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтируемые участки будут отражаться в сервисе «Яндекс.Пробки» — с компанией заключен соответствующий договор. Также места ремонта отражаются на специальной карте.