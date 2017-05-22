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22 мая 2017 г.
Земфира и Даниил Квят оказались в рейтинге журнала «Forbes»
Forbes опубликовал рейтинг 50 самых состоятельных российских звезд, в числе которых оказались уроженцы башкирской столицы - певица Земфира и гонщик «Формулы-1» Даниил Квят.
Земфира оказалась на девятой строчке рейтинга, заработав за прошлый год 5 миллионов долларов.
Даниил Квят попал на 47 место, его доход в 2016 году оказался гораздо скромнее, чем у певицы, и составил 1 миллион долларов.
Стоит отметить, что рейтинг российских звезд, по версии «Forbes», возглавили Мария Шарапова, Григорий Лепс и Сергей Шнуров.
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