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22 мая 2017 г.

Земфира и Даниил Квят оказались в рейтинге журнала «Forbes»

Земфира и Даниил Квят оказались в рейтинге журнала «Forbes»

Forbes опубликовал рейтинг 50 самых состоятельных российских звезд, в числе которых оказались уроженцы башкирской столицы - певица Земфира и гонщик «Формулы-1» Даниил Квят.

Земфира оказалась на девятой строчке рейтинга, заработав за прошлый год 5 миллионов долларов.

Даниил Квят попал на 47 место, его доход в 2016 году оказался гораздо скромнее, чем у певицы, и составил 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что рейтинг российских звезд, по версии «Forbes», возглавили Мария Шарапова, Григорий Лепс и Сергей Шнуров.

Теги: Земфира, Даниил Квят, Forbes
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