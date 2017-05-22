Дом башкирского меда может появиться в Крыму

22 мая 2017 г.

В Крыму может появиться Дом башкирского меда. Эту инициативу предложил генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов в ходе знакомства делегации Республики Крым с самым популярным фирменным продуктом Башкирии.

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин побывали в здании ипподрома «Акбузат», где с прошлого года открыт Дом башкирского мёда.

Концепция магазина-музея, оформленного с башкирским национальным колоритом, впечатлила гостей из Крыма. В этом месте представлены бортничество, колодное и рамочное пчеловодство, также современные достижения отрасли.

Сегодня бренд «башкирский мед» узнаваем не только в России, но и за ее пределами. В самом Доме расположена центральная экспозиция – огромная стилизованная медовая струя, стекающая в большую пиалу, композиция с пчеловодом, работающим на бортевом дереве, витрины в форме силуэтов карт шести природно-хозяйственных зон региона с мёдом пчеловодов из всех районов, — всего около 70 видов разнообразной медовой пищевой и лечебно-профилактической продукции.

Глава Крыма Сергей Аксенов с интересом воспринял предложение наладить сотрудничество пчеловодов двух республик - Башкирии и Крыма.

Как рассказал министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин, промышленного производства меда в регионе нет, пчеловодство стихийное, подворное. В настоящее время идет процесс объединения всех пчеловодов в единую Ассоциацию для того, чтобы пасечники могли себя защищать, делиться опытом и технологиями.

- Я думаю, наши пчеловоды будут рады приехать сюда за опытом и повторить такое в Крыму, — рассказал он.