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Дом башкирского меда может появиться в Крыму
В Крыму может появиться Дом башкирского меда. Эту инициативу предложил генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов в ходе знакомства делегации Республики Крым с самым популярным фирменным продуктом Башкирии.
Глава Крыма Сергей Аксенов и министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин побывали в здании ипподрома «Акбузат», где с прошлого года открыт Дом башкирского мёда.
Концепция магазина-музея, оформленного с башкирским национальным колоритом, впечатлила гостей из Крыма. В этом месте представлены бортничество, колодное и рамочное пчеловодство, также современные достижения отрасли.
Сегодня бренд «башкирский мед» узнаваем не только в России, но и за ее пределами. В самом Доме расположена центральная экспозиция – огромная стилизованная медовая струя, стекающая в большую пиалу, композиция с пчеловодом, работающим на бортевом дереве, витрины в форме силуэтов карт шести природно-хозяйственных зон региона с мёдом пчеловодов из всех районов, — всего около 70 видов разнообразной медовой пищевой и лечебно-профилактической продукции.
Глава Крыма Сергей Аксенов с интересом воспринял предложение наладить сотрудничество пчеловодов двух республик - Башкирии и Крыма.
Как рассказал министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин, промышленного производства меда в регионе нет, пчеловодство стихийное, подворное. В настоящее время идет процесс объединения всех пчеловодов в единую Ассоциацию для того, чтобы пасечники могли себя защищать, делиться опытом и технологиями.
- Я думаю, наши пчеловоды будут рады приехать сюда за опытом и повторить такое в Крыму, — рассказал он.
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