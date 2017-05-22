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22 мая 2017 г.

В Уфе реконструируют аварийную многоэтажку

В Уфе реконструируют аварийную многоэтажку

Пятиэтажный дом, расположенный на улице Машиностроителей, 21, был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Было проведено техническое обследование состояния жилого дома, в результате чего оказалось, что здание имеет дефекты и повреждения несущих конструкций.

На встрече жильцам рекомендовали освободить помещения на время проведения строительно-монтажных работ по восстановлению аварийных несущих конструкций. Им предложили несколько вариантов временного проживания, в том числе в чрезвычайном фонде, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По сообщению источника, близко знакомого с ситуацией, администрация башкирской столицы не имеет возможности расселить всех жильцов на время реконструкции. Если жителей дома не устроит ни одно из предложений, то возможно, им придется искать варианты для временного проживания самостоятельно.

Теги: реконструкция аварийного жилья, аварийное жилье в Уфе
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