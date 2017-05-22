﻿
Главная / Общество /
22 мая 2017 г.

В Башкирии вернут компенсацию при оплате за детский сад

В Башкирии вернут компенсацию при оплате за детский сад

В Башкирии принято решение о возврате родительской компенсации при оплате за детский сад всем категориям семей: 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего.

Как сообщает Башинформ,  до 1 марта этого года все без исключения родители являлись правообладателями данных льгот. Но в соответствии с федеральными требованиями с 1 марта начался пересмотр порядка выплаты компенсаций.

Таким образом, на этот вид социальной поддержки могли рассчитывать только те, кому это действительно нужно. В частности, семьи, чей доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Подобные изменения вызвали возмущение у большинства родителей, чьи дети посещают детские сады.

Выделим,  что в субботу, 20 мая, в ходе рабочей поездки в Краснокамский район глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил Правительству республики пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады.

«По поручению главы региона Министерство образования РБ внесло предложения в Правительство о приостановлении изменений закона “Об образовании” в части установления критерия адресности в виде 1,5-кратного прожиточного минимума при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях», — пояснила руководитель образовательного ведомства Гульназ Шафикова.

Алина Нураева
Теги: детский сад, компенсация при оплате за детский сад, родительская компенсация
130 Оценить новость:  0  0
Отправить
Ремонт дорог в Уфе: планируется перекрытие улиц
22 Май 2017 г.
Ремонт дорог в Уфе: планируется перекрытие улиц
Земфира и Даниил Квят оказались в рейтинге журнала «Forbes»
22 Май 2017 г.
Земфира и Даниил Квят оказались в рейтинге журнала «Forbes»
Дом башкирского меда может появиться в Крыму
22 Май 2017 г.
Дом башкирского меда может появиться в Крыму
В Уфе реконструируют аварийную многоэтажку
22 Май 2017 г.
В Уфе реконструируют аварийную многоэтажку
После дождя в Уфе затопило дороги и размыло асфальт
22 Май 2017 г.
После дождя в Уфе затопило дороги и размыло асфальт
Семь школьников из Башкирии стали победителями всероссийского конкурса инновационных изобретений
22 Май 2017 г.
Семь школьников из Башкирии стали победителями всероссийского конкурса инновационных изобретений
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]