В Башкирии вернут компенсацию при оплате за детский сад

22 мая 2017 г.

В Башкирии принято решение о возврате родительской компенсации при оплате за детский сад всем категориям семей: 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего.

Как сообщает Башинформ, до 1 марта этого года все без исключения родители являлись правообладателями данных льгот. Но в соответствии с федеральными требованиями с 1 марта начался пересмотр порядка выплаты компенсаций.

Таким образом, на этот вид социальной поддержки могли рассчитывать только те, кому это действительно нужно. В частности, семьи, чей доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Подобные изменения вызвали возмущение у большинства родителей, чьи дети посещают детские сады.

Выделим, что в субботу, 20 мая, в ходе рабочей поездки в Краснокамский район глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил Правительству республики пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады.

«По поручению главы региона Министерство образования РБ внесло предложения в Правительство о приостановлении изменений закона “Об образовании” в части установления критерия адресности в виде 1,5-кратного прожиточного минимума при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях», — пояснила руководитель образовательного ведомства Гульназ Шафикова.