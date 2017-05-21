Рустэм Хамитов принял участие в «Ночи музеев 2017»

21 мая 2017 г.

20 мая в Башкирии прошла акция «Ночь музеев 2017», в рамках которой многие музеи республики работали до поздней ночи, одни можно было посетить абсолютно бесплатно, а другие - со значительной скидкой.

Галерея «Мирас» в рамках акции, к примеру, представила новый художественный проект «Красный альбом».

Проект стал творческой лабораторией и попыткой раскрыть все нюансы индивидуального восприятия красного цвета художниками. В экспозицию вошли как специально, так и ранее созданные работы. Основой лаборатории является творческое исследование художниками красного цвета, создание серии или единичных художественных произведений.

Участие в музейных мероприятиях в этот вечер, кстати, принял и глава республики Рустэм Хамитов. За вечер он посетил три музея, но многие горожане даже не сразу заметили среди посетителей Хамитова, ведь глава региона был в повседневной одежде вместо привычного делового костюма.

- Я рад тому, что все наши музеи сегодня были действительно полны – очень много посетителей, ребятишек. Ради этого и проводится «Ночь музеев». Считают, что это программа идет по нарастающей, с каждым годом все больше людей, - сообщил Рустэм Хамитов.