В Уфе состоялся «Весенний бал – 2017»

20 мая 2017 г.

20 мая в башкирской столице состоялся «Весенний бал – 2017», который традиционно собрал выпускников одиннадцатых классов республики. Участие в мероприятии в этом году приняло почти пять тысяч школьников.

Масштабное мероприятие проходило на Советской площади, в связи с чем исторический центр города был перекрыт для движения транспорта.

Особенностью «Весеннего бала-2017» в Уфе стало то, что его провели до последнего звонка в столичных школах, который запланирован на 25 мая, сообщила со сцены ведущая бала Альбина Сулейманова, также в этом году вместе с выпускниками вальс танцевали и учителя.

До начала шествия выпускников работали семь площадок разных танцевальных стилей, а также Аллея выпускников с фотографиями одиннадцатиклассников, под каждой из которых была написана профессия их мечты. Большая часть выпускников, кстати, хочет стать инженерами.

Организатором «Весеннего бала», проходящего в Уфе уже в шестой раз, выступает компания «Уфанет».

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть ТУТ.