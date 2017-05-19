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19 мая 2017 г.
В Уфе участок проспекта Октября станет односторонним
Будет закрыта одна полоса проезжей части четной стороны пр. Октября между сквером З.Биишевой и зданием ЦТиР «Мир». В пресс-службе мэрии уточняют, что это необходимо для выполнения работ по ликвидации отключающего аварийного газового колодца по проспекту Октября, 4.
Движение по четной полосе будет закрыто с 20:00 26 мая до 05:00 28 мая 2017 года.
Администрация башкирской столицы также приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
фото: Arsenik
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