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19 мая 2017 г.

В Уфе участок проспекта Октября станет односторонним

В Уфе участок проспекта Октября станет односторонним

Будет закрыта одна полоса проезжей части четной стороны пр. Октября между сквером З.Биишевой и зданием ЦТиР «Мир». В пресс-службе мэрии уточняют, что это необходимо для выполнения работ по ликвидации отключающего аварийного газового колодца по проспекту Октября, 4.

Движение по четной полосе будет закрыто с 20:00 26 мая до 05:00 28 мая 2017 года. 

Администрация башкирской столицы также приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

фото: Arsenik
Теги: проспект Октября, одностороннее движение, ремонтные работы
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