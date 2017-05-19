Уфа погрузится в «Ночь музеев» в эти выходные

19 мая 2017 г.

В ночь с 20 по 21 мая в Уфе пройдет самое долгожданное музейное событие года – «Ночь музеев-2017». Гости и жители столицы смогут посетить музеи и арт-пространства, которые будут работать допоздна.

В Уфе уже в седьмой раз подряд в ночь с 20 на 21 мая пройдет международная культурная акция "Ночь музеев". В ней примут участие все культурные заведения республики.

Отметим, что «Ночь музеев» – единственное время в году, когда множество музеев открыто для посещений в вечернее и ночное время.

Более сотни галерей и музеев в столице и по всей республике будут открыты для посетителей бесплатно с 18.00 до 24.00 часов.

В Уфе же «Ночь музеев» будет проходить на 17 площадках.

Программа акции:

– Музей почты: ул. Ленина, д. 28 (Уфимский главпочтамт) – с 17.00 часов;

– Национальный музей Республики Башкортостан: ул. Советская, д. 14;

– Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова: ул. Гоголя, д. 27;

– Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова: ул. Зайнуллы Расулева, д. 4;

– Дом-музей Ш. А. Худайбердина: ул. Новомостовая, д. 20;

– Мемориальный дом-музей Мажита Гафури (проводит акцию «Ночь музеев» совместно с Национальным литературным музеем Республики Башкортостан): ул. Гоголя, д. 28;

– Мемориальный дом-музей имени А. Э. Тюлькина: ул. Волновая, д. 21;

– Дом-музей В. И. Ленина: ул. Достоевского, д. 78;

– Музей истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых: ул. Кирова, д. 47;

– Республиканский музей Боевой Славы: ул. Комарова, д. 7;

– Выставочный зал «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова: ул. Космонавтов, д. 22;

– Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии: ул. Левитана, д. 27;

– Башкирский государственный театр кукол: проспект Октября, д. 158;

– Музей советского быта: Верхнеторговая пл., д. 1 (Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор», 2-й этаж);

– Центр современного искусства «Облака»: ТК «Дуван», ул. Бакалинская, д. 3;

– Интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус»: ул. Менделеева, д. 205а, ТЦ «Башкортостан», 3 этаж (с 21.00 часов вход в ТЦ «Башкортостан» на акцию «Ночь музеев» – со стороны ул. Менделеева);

– Контактный зоопарк «Лесное посольство»: ул. Менделеева, д. 205а, ТЦ «Башкортостан», 3 этаж (с 21.00 часов вход в ТЦ «Башкортостан» на акцию «Ночь музеев» – со стороны ул. Менделеева).

Планируется, что в этом году участниками акции станут более 40 тысяч человек. Жителей и гостей столицы республики приглашают к участию в «Ночи музеев»!