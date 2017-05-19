Дорожные службы Башкирии приступили к выполнению полетов на беспилотнике

19 мая 2017 г.

16 мая состоялся первый полет беспилотного летательного аппарата. Применять его можно во многих отраслях экономики.

Запуск беспилотного летательного аппарата состоялся 16 мая. Принадлежит он компании «Транспортный навигационный центр».

Следует выделить, что беспилотный летательный аппарат может выполнять самые разные задачи во многих отраслях экономики, в частности, и в интересах дорожной отрасли республики. С его помощью можно проводить аэрофотосъемку автомобильных и железных дорог, учет и мониторинг дорог, придорожной обстановки, объектов придорожной инфраструктуры.

Запуск провели сотрудники «Транспортного навигационного центра». Специалисты прошли обучение в лицензированном учебном центре ООО «ЦСТ», который является ведущим отечественным разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что «беспилотник» обладает лучшими в своем классе лётно-техническими характеристиками, предназначен для осуществления воздушного фото и видео наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.



Самое современное оборудование, используемое для выполнения аэрофото и видеосъемки зафиксировано на 3ех осевой гиростабилизированной платформе, что в свою очередь многократно повышает качество исходного материала. При помощи тепловизора с режимом Изотерма, с высоты птичьего полета можно оценивать температуру объекта инфраструктуры, находящегося на поверхности земли.



Комплекс обладает большой автономностью и мобильностью, его запуск не требует специально оборудованных площадок и имеет полностью автономную систему управления, включая этапы запуска, посадки и различные режимы полета. Данные передаются по защищенному каналу и собственное программное обеспечение позволяет проводить высококачественную обработку данных – дешифровку первичного материала.



- Беспилотники - это один из ключевых глобальных трендов ближайших десятилетий и Республика Башкортостан идет в ногу со временем и технологиями. Использование беспилотных транспортных средств приведет к оптимизации управленческих решений, логистических перевозок, экономии топлива, но, самое главное, это приведет к повышению безопасности на транспорте,- отметил заместитель Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан Ильяс Муниров.



Отметим, что АО «Транспортный навигационный центр»- это оператор Республиканской навигационно-информационной системы Республики Башкортостан, Компания занимается обеспечением комплексного внедрения навигационных и инновационных технологий в целях развития транспортного комплекса и повышения безопасности жизнедеятельности на территории Республики Башкортостан с использованием спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС.