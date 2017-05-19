В Уфе потратили 7 млн рублей на строительство спортплощадки

19 мая 2017 г.

Сегодня днем, 19 мая, в Уфе на территории школы № 116 состоялось открытие спортивной площадки.

В Орджоникидзевском районе Уфы сегодня состоялось открытие многофункциональной универсальной спортивной площадки. Расположилась она на территории средней школы № 116 по улице Блюхера, 25.

Многофункциональный уличный спортзал состоит из мини-футбольной площадки с резиновым покрытием и специальным ограждением, а также баскетбольной и волейбольной площадки, турниково-тренажерного комплекса, четырехполосной беговой дорожки, хоккейной коробки, полосы препятствий, скамейки и трибуны. В целом, это настоящий школьный стадион. В дар району его преподнесла компания «Башнефть». При этом общая стоимость работ составила семь миллионов рублей.

Выступая на открытии площадки, мэр Уфы Ирек Ялалов отметил, что за последние несколько лет в столице республики проводится большая работа по созданию спортивных площадок.

- На территории города расположено более 120 школьных спортивных площадок и наша задача сделать так, чтобы каждая из них была высокого уровня. Эту работу невозможно осуществить только за счет городского бюджета, посильную помощь нам оказывают крупные предприятия, – сказал Ирек Ялалов. – Работа аналогичного направления также будет проводиться и в микрорайонах.

Строительство открытых спортивных комплексов реализуется благодаря совместной работе Администрации Уфы, компании «Башнефть» и Фонда социальных целевых программ республики. В 2017 году работы ведутся еще на нескольких объектах: СОШ № 71, СОШ № 76 и загородный спортивный центр «Уфимский Сокол».