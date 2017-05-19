В Башкирии не работает сотовый оператор «Мегафон»

19 мая 2017 г.

У жителей республики - абонентов компании «Мегафон» сегодня появились серьезные проблемы с сотовой связью. В социальных сетях в течение дня появляются жалобы на то, что пропал мобильный Интернет и невозможно звонить.

Стало известно, что с этой проблемой столкнулись не только жители Башкирии. Телефонной связи и доступа в мобильный Интернет нет в Казани, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.

Сам «Мегафон» признает наличие проблем со связью и в ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, отвечает в социальных сетях, что компания работает над устранением проблем. Причины произошедшего и точные сроки восстановления работы оператор не уточняет.