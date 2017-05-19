﻿
Главная / Общество /
19 мая 2017 г.

В Башкирии не работает сотовый оператор «Мегафон»

В Башкирии не работает сотовый оператор «Мегафон»

У жителей республики - абонентов компании «Мегафон» сегодня появились серьезные проблемы с сотовой связью. В социальных сетях в течение дня появляются жалобы на то, что пропал мобильный Интернет и невозможно звонить.

Стало известно, что с этой проблемой столкнулись не только жители Башкирии. Телефонной связи и доступа в мобильный Интернет нет в Казани, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.

Сам «Мегафон» признает наличие проблем со связью и в ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, отвечает в социальных сетях, что компания работает над устранением проблем.  Причины произошедшего и точные сроки восстановления работы оператор не уточняет.

Теги: Мегафон, не работает интернет
797 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе участок проспекта Октября станет односторонним
19 Май 2017 г.
В Уфе участок проспекта Октября станет односторонним
Уфа погрузится в «Ночь музеев» в эти выходные
19 Май 2017 г.
Уфа погрузится в «Ночь музеев» в эти выходные
Дорожные службы Башкирии приступили к выполнению полетов на беспилотнике
19 Май 2017 г.
Дорожные службы Башкирии приступили к выполнению полетов на беспилотнике
В Уфе потратили 7 млн рублей на строительство спортплощадки
19 Май 2017 г.
В Уфе потратили 7 млн рублей на строительство спортплощадки
В Башкирии заблокировали десять сайтов, продававших поддельные водительские права
19 Май 2017 г.
В Башкирии заблокировали десять сайтов, продававших поддельные водительские права
Кредитование и мошенничество в Башкирии: как не дать себя обмануть
19 Май 2017 г.
Кредитование и мошенничество в Башкирии: как не дать себя обмануть
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]