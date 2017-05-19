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19 мая 2017 г.
В Башкирии заблокировали десять сайтов, продававших поддельные водительские права
Несмотря на то, что законодательством запрещено размещать информацию, за которую предусмотрена уголовная ответственность, на 10 сайтах республики пользователям предлагалось дистанционно приобрести права без прохождения обучения в автошколе. Также сайты обещали восстановить документы в случае лишения права управления транспортом.
За фальшивое удостоверение клиентам нужно было заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.
Учитывая, что подделка документов и их сбыт является уголовно-наказуемым деянием, прокуратура в судебном порядке потребовала признать сведения сайтов запрещенными к распространению, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Суд удовлетворил заявления прокурора.
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