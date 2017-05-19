Кредитование и мошенничество в Башкирии: как не дать себя обмануть

19 мая 2017 г.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов УФССП России по РБ, не следует связываться с фирмами, которые обещают полностью списать долги по кредитам, или же оплатить ваши долги за определенную сумму.

Если человек не может вовремя вернуть кредит, то идти нужно не к антиколлекторам, не в новые банки или микрофинансовые организации за очередным займом, что еще более усугубит материальные проблемы, а только в тот банк, где он брал кредит, либо в суд с просьбой о рассрочке или же отсрочке. И уже там искать пути выхода из ситуации.

- В последнее время участились случаи направления в Управление жалоб на действия кредиторов и коллекторских агенств, подготовленные сотрудниками фирм, обещающих научить граждан «законно не платить по кредиту».

Интернет пестрит рекламными объявлениями фирм, которые сами себя называют «кредитными юристами», «антиколлекторами» и «раздолжнителями». Ценник за их услуги, которые в основном сводятся к написанию жалобы, начинается от 5 тысяч рублей. И они обещают доверчивым гражданам в разы уменьшить платежи по кредитам, либо вовсе избавить их от долгов, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе судебных приставов УФССП России по РБ.



Отметим, что подобные фирмы просто зарабатывают деньги на доверчивости граждан, а по кредитному договору лишь затягивают сроки погашения долга, при этом у должника увеличивается период просрочки, и тем самым ситуация для него только усугубляется. Важно понимать, что кредитный договор заключается между кредитором и заемщиком и договориться об изменениях его условий можно лишь с кредитором, либо с организацией, которой он передал взыскание вашего долга, а также решить этот вопрос, обратившись в суд.

Какие-то сторонние организации не могут освободить заемщика от исполнения обязанности по возврату кредита.

Даже жалобы на действия коллекторов, написанные подобными фирмами «под копирку» за определенную плату, на поверку оказываются необоснованными, юридически безграмотными.

В подобных случаях, бесплатную юридическую консультацию в этом вопросе можно получить в Управлении ФССП России по РБ, обратившись в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Напомним, что телефон «горячей линии» для консультации по вопросам действия коллекторов - 8(347) 273-71-49.