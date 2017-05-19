Суд отклонил иск Александра Филиппова о восстановлении в должности первого заместителя мэра Уфы

19 мая 2017 г.

Уфимский районный суд отклонил иск Александра Филиппова о восстановлении в должности первого заместителя мэра столицы Башкирии.

Самого Александра Филиппова сегодня в суде не было по состоянию здоровья. Его адвокаты объяснили, что у истца обострилось хроническое заболевание и он проходит лечение в дневном стационаре, сообщает уфимский разворот радио «Эхо-Москвы».

Защита Филиппова аргументировала требования иска тем, что бывший вице-мэр сам не подписывал бумаги о передаче земельного участка, а только согласовал их, как того требовали его должностные обязанности. Адвокаты также настаивали на том, что в 2012 году действовали другие нормы законодательства, по которым произошедшее не считалось конфликтом интересов. Они также обращали внимание на то, что о родстве владелицы компании «Энергогазстрой» и Александра Филиппова работодатель (то есть глава администрации) знал с момента приема вице-мэра на работу, так как тот указывал близких родственников в анкете. Юристы утверждали, что Александр Филиппов был вызван на заседание комиссии, точно не зная причину и поэтому не смог дать емкого пояснения.

Судья вынесла решение отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Александр Филиппов считает свое увольнение незаконным. Он был отстранен от должности в середине апреля с формулировкой «в связи с утратой доверия». Увольнению предшествовало заседание комиссии по конфликту интересов, которая установила, что Александр Филиппов нарушил антикоррупционное законодательство, согласовав в 2012 году передачу в аренду без торгов участка земли компании своей родной сестры.