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19 мая 2017 г.

На два месяца в центре Уфы перекроют движение по одной из улиц

На два месяца в центре Уфы перекроют движение по одной из улиц

Движение по улице Мустая Карима будет перекрыто до конца июля. На этом участке дороги «БашРТС» приступил к капитальному ремонту магистрального трубопровода.

В Уфе по улице Мустая Карима планируется заменить трубопроводы, общая протяженность которых почти 400 метров.

«БашРТС» уже приступил к капитальному ремонту магистрального трубопровода. В связи с этим на данной улице будет закрыт проезд – ее будут перекрывать частями.

По данным столичной мэрии, на первом этапе работ движение автотранспорта будет закрыто  до 10 июля – перекроют участок от дома №41 до 16 по Мустая Карима, на втором этапе – с 10 по 30 июля – закроют проезд от дома №16 по Мустая Карима до пересечения с улицей Чернышевского.

– Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, – прокомментировали в администрации города. Напомним, что на данном участке не один раз случался прорыв труб.

Алина Нураева
Теги: дороги, перекрыто движение, центр Уфы, ремонт дорог
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