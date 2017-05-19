На два месяца в центре Уфы перекроют движение по одной из улиц

19 мая 2017 г.

Движение по улице Мустая Карима будет перекрыто до конца июля. На этом участке дороги «БашРТС» приступил к капитальному ремонту магистрального трубопровода.

В Уфе по улице Мустая Карима планируется заменить трубопроводы, общая протяженность которых почти 400 метров.

«БашРТС» уже приступил к капитальному ремонту магистрального трубопровода. В связи с этим на данной улице будет закрыт проезд – ее будут перекрывать частями.

По данным столичной мэрии, на первом этапе работ движение автотранспорта будет закрыто до 10 июля – перекроют участок от дома №41 до 16 по Мустая Карима, на втором этапе – с 10 по 30 июля – закроют проезд от дома №16 по Мустая Карима до пересечения с улицей Чернышевского.

– Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, – прокомментировали в администрации города. Напомним, что на данном участке не один раз случался прорыв труб.