В Башкирии налоговый инспектор купила 4 квартиры в элитных домах и лексус на 23 млн рублей

18 мая 2017 г.

Сотрудница налоговой инспекции республики Гульнара Рожкова приобрела 4 квартиры в элитных домах Уфы стоимостью свыше 18 млн рублей и автомобиль бизнес-класса «Lexus RX270» за 2 млн рублей.

Чтобы уйти от ответственности чиновник оформила это имущество в собственность своей матери. На счетах пожилой пенсионерки было также размещено около 3 млн рублей и 2,8 тыс долларов США.

Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту посредничества в даче взятки. Отметим, что кадровое подразделение, зная о превышении трат служащей над ее официальным заработком, ничего не предпринимало и не вело контроль за ее расходами. Сама же Гульнара Рожкова не смогла объяснить источник получения большой суммы денег.

Только после вмешательства прокуратуры была проведена проверка. По ее итогам в судебном порядке чиновнику Гульнаре Рожковой необходимо вернуть деньги в размере 23 млн. рублей в доход государства.

Как выяснилось, это не единичный случай в налоговой службе, когда сотрудники не сообщают о доходах, послуживших источниками совершения крупных сделок по покупке недвижимости.

В Башкирии наловый инспектор приобрела недвижимость на 23 млн рублей.