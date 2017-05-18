﻿
Главная / Общество /
18 мая 2017 г.

Едкий запах и странный цвет: что произошло с рекой в Баймакском районе

Едкий запах и странный цвет: что произошло с рекой в Баймакском районе

Не так давно в социальных сетях активно обсуждалось состояние реки Худолаз в Баймакском районе. По сообщениям местных жителей, вода приобрела едкий запах и странный цвет, и, возможно, виной всему - стоки промышленных комбинатов, которые находятся неподалеку.

Однако по словам председателя Сибайского территориального комитета Минэкологии РБ Гульнары Нугмановой, предприятия, которые сбрасывают стоки в этот водный объект, имеют довольно эффективные очистные сооружения.

– Дело в том, что в 2013–2015 годах на реке Карагайлы, которая впадает в Худолаз, проводились работы по расчистке русла, его выпрямление. Это было необходимо для исключения рисков подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья. Во время проведения работ задели глинное месторождение. И сейчас наблюдается смыв глины, который и придает такой цвет речной воде. Это явление носит временный характер и не таит в себе какой-либо опасности, – передает слова эколога пресс-служба  Министерства природопользования и экологии РБ.

Екатерина Старостина, фото: 0542.ua
Теги: река Худолаз, загрязнение реки, Министерство экологии и природопользования РБ
88 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии налоговый инспектор купила 4 квартиры в элитных домах и лексус на 23 млн рублей
18 Май 2017 г.
В Башкирии налоговый инспектор купила 4 квартиры в элитных домах и лексус на 23 млн рублей
Уфа погрузится в «Ночь музеев»
18 Май 2017 г.
Уфа погрузится в «Ночь музеев»
Уфимский цирк закрывают
18 Май 2017 г.
Уфимский цирк закрывают
В Башкирии заведующая детским садом незаконно собирала деньги с родителей
18 Май 2017 г.
В Башкирии заведующая детским садом незаконно собирала деньги с родителей
Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей
18 Май 2017 г.
Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей
Главный парк в Уфе серьезно изменится
18 Май 2017 г.
Главный парк в Уфе серьезно изменится
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]