Едкий запах и странный цвет: что произошло с рекой в Баймакском районе

18 мая 2017 г.

Не так давно в социальных сетях активно обсуждалось состояние реки Худолаз в Баймакском районе. По сообщениям местных жителей, вода приобрела едкий запах и странный цвет, и, возможно, виной всему - стоки промышленных комбинатов, которые находятся неподалеку.

Однако по словам председателя Сибайского территориального комитета Минэкологии РБ Гульнары Нугмановой, предприятия, которые сбрасывают стоки в этот водный объект, имеют довольно эффективные очистные сооружения.

– Дело в том, что в 2013–2015 годах на реке Карагайлы, которая впадает в Худолаз, проводились работы по расчистке русла, его выпрямление. Это было необходимо для исключения рисков подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья. Во время проведения работ задели глинное месторождение. И сейчас наблюдается смыв глины, который и придает такой цвет речной воде. Это явление носит временный характер и не таит в себе какой-либо опасности, – передает слова эколога пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.