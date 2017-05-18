﻿
Главная / Общество /
18 мая 2017 г.

Уфимский цирк закрывают

Уфимский цирк закрывают

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района в судебном порядке потребовали запретить эксплуатацию здания Уфимского цирка. Несмотря на то, что районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал, Верховный суд республики принял иное решение.

До вынесения окончательного решения по делу на эксплуатацию цирка суд наложил арест.

По сообщению пресс-службы прокуратуры РБ, крыша цирка протекала, из-за чего во время осадков в электрощитовой с потолка вода попадала на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Также на момент проверки в здании отсутствовала система оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения не работала.

Теги: уфимский госцирк, закрыли цирк в Уфе, аварийное состояние здания
99 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии налоговый инспектор купила 4 квартиры в элитных домах и лексус на 23 млн рублей
18 Май 2017 г.
В Башкирии налоговый инспектор купила 4 квартиры в элитных домах и лексус на 23 млн рублей
Едкий запах и странный цвет: что произошло с рекой в Баймакском районе
18 Май 2017 г.
Едкий запах и странный цвет: что произошло с рекой в Баймакском районе
Уфа погрузится в «Ночь музеев»
18 Май 2017 г.
Уфа погрузится в «Ночь музеев»
В Башкирии заведующая детским садом незаконно собирала деньги с родителей
18 Май 2017 г.
В Башкирии заведующая детским садом незаконно собирала деньги с родителей
Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей
18 Май 2017 г.
Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей
Главный парк в Уфе серьезно изменится
18 Май 2017 г.
Главный парк в Уфе серьезно изменится
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]