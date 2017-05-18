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18 мая 2017 г.
Уфимский цирк закрывают
Сотрудники прокуратуры Октябрьского района в судебном порядке потребовали запретить эксплуатацию здания Уфимского цирка. Несмотря на то, что районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал, Верховный суд республики принял иное решение.
До вынесения окончательного решения по делу на эксплуатацию цирка суд наложил арест.
По сообщению пресс-службы прокуратуры РБ, крыша цирка протекала, из-за чего во время осадков в электрощитовой с потолка вода попадала на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Также на момент проверки в здании отсутствовала система оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения не работала.
18 Май 2017 г.
18 Май 2017 г.