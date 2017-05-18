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В Башкирии заведующая детским садом незаконно собирала деньги с родителей
Прокуратура Миякинского района провела проверку по жалобе родителей на поборы в детском саду №5.
В Башкирии родители детского садика №5 пожаловались в прокуратуру Миякинского района на поборы. Проверка показала, что руководство дошкольного учреждения действительно собирало взносы с родителей.
Два года подряд от родителей требовали сдавать деньги на благоустройство территории детского сада и ремонт. При этом заведующая детсадом за выделением денег в местную администрацию не обращалась.
Законом не запрещено добровольное пожертвование на нужды детского сада, но содержать его обязана местная администрация.
- Законодательство гарантирует бесплатность и общедоступность образования и разрешает внесение в дошкольное учебное заведение лишь добровольных пожертвований, размер которых определяет сам гражданин. Финансирование подобных учреждений осуществляется за счет бюджетных средств, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
После вмешательства прокуратуры практика сбора денег прекращена. Заведующая была привлечена к дисциплинарной ответственности.
18 Май 2017 г.
18 Май 2017 г.
18 Май 2017 г.