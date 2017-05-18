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Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей
Организация из Куюргазинского района республики заключила пять договоров на поставку цветов из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Израиля. С апреля по август прошлого года деньги выводились за пределы России, однако товар заказчику так и не поступил.Не вернулись в страну и сами перечисления зарубежным фирмам, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
факт невозврата денежных средств из-за рубежа на общую сумму в 37 миллионов 597 тысяч рублей, перечисленных нерезиденту в рамках внешнеторговых контрактов, выявила республиканская таможня.
В отношении недобросовестных предпринимателей сотрудниками отделения валютного контроля были составлены протоколы о нарушение установленного срока возврата и получения денежных средств.
Стоит отметить, что в прошлом году Башкортостанская таможня возбудила два уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы более 400 миллионов рублей и создания фирм-однодневок, также занимавшихся цветочной продукцией.
18 Май 2017 г.
18 Май 2017 г.
18 Май 2017 г.