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18 мая 2017 г.

Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей

Цветочная фирма из Башкирии вывела за рубеж больше 37 миллионов рублей

Организация из Куюргазинского района республики заключила пять договоров на поставку цветов из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Израиля. С апреля по август прошлого года деньги выводились за пределы России, однако товар заказчику так и не поступил.Не вернулись в страну и сами перечисления зарубежным фирмам, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

факт невозврата денежных средств из-за рубежа на общую сумму в 37 миллионов 597 тысяч рублей, перечисленных нерезиденту в рамках внешнеторговых контрактов, выявила республиканская таможня.

В отношении недобросовестных предпринимателей сотрудниками отделения валютного контроля были составлены протоколы о нарушение установленного срока возврата и получения денежных средств.

Стоит отметить, что в прошлом году Башкортостанская таможня возбудила два уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы более 400 миллионов рублей и создания фирм-однодневок, также занимавшихся цветочной продукцией.

Теги: вывод средств за границу, цветочный бизнес
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