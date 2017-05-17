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17 мая 2017 г.

В «БашРТС» рассказали, почему в Уфе не будут продлевать отопительный сезон

В «БашРТС» рассказали, почему в Уфе не будут продлевать отопительный сезон

Отопительный сезон в республике длится 8 месяцев и всего 4 из них отводится на подготовку. По словам генерального директора «БашРТС» Сергея Лыкова, это маленький срок для того, чтобы проверить работу всех теплосетей в городе и устранить повреждения. Если он сократится еще на месяц, то задача станет просто невыполнимой.

Если «БашРТС» сейчас решит сместить графики на более поздний срок, к примеру, на июнь и одномоментно провести испытания по всем направлениям, то у организации просто не хватит людей и ресурсов. При испытаниях выявляются наиболее слабые места, требуется время на их устранение.

- Если мы будем сейчас играть с включением-отключением, то мы сократим время на подготовку и потом, когда 1 октября житель придет и скажет: «Включите мне отопление», то мы скажем, что придется подождать, ведь мы отапливали в мае.

Екатерина Старостина
Теги: отопление в Уфе, БашРТС, Сергей Лыков, теплоснабжение
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