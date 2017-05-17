Погода на завтра: в Башкирии потеплеет до +21 °С

17 мая 2017 г.

В Башкирии в ближайшие дни наблюдается постепенное повышение уровня температуры.

Завтра, 18 мая, несмотря на ночные заморозки, столбики термометра днем поднимутся до +15...+20°С.

Предстоящей ночью в республике будет +2...+7°С, ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0...-3°С. Несмотря на холодные ночи, днем будет тепло – воздух прогреется до +16...+21°С.

Как отмечают синоптики, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, днем порывистый, дымка на дорогах с видимостью 1-2 километра.