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17 мая 2017 г.
Погода на завтра: в Башкирии потеплеет до +21 °С
В Башкирии в ближайшие дни наблюдается постепенное повышение уровня температуры.
Завтра, 18 мая, несмотря на ночные заморозки, столбики термометра днем поднимутся до +15...+20°С.
Предстоящей ночью в республике будет +2...+7°С, ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0...-3°С. Несмотря на холодные ночи, днем будет тепло – воздух прогреется до +16...+21°С.
Как отмечают синоптики, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, днем порывистый, дымка на дорогах с видимостью 1-2 километра.
Алина Нураева
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17 Май 2017 г.