﻿
Главная / Общество /
17 мая 2017 г.

Погода на завтра: в Башкирии потеплеет до +21 °С

Погода на завтра: в Башкирии потеплеет до +21 °С

В Башкирии в ближайшие дни наблюдается постепенное повышение уровня  температуры.

Завтра, 18 мая, несмотря на ночные заморозки, столбики термометра днем поднимутся до +15...+20°С.

Предстоящей ночью в республике будет +2...+7°С, ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0...-3°С. Несмотря на холодные ночи, днем будет тепло – воздух прогреется до +16...+21°С.

Как отмечают синоптики, в четверг в регионе ожидается переменная облачность, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, днем порывистый, дымка на дорогах с видимостью 1-2 километра.

 

Алина Нураева
Теги: погода в Башкирии, май, потепление
28 Оценить новость:  0  0
Отправить
В «БашРТС» рассказали, почему в Уфе не будут продлевать отопительный сезон
17 Май 2017 г.
В «БашРТС» рассказали, почему в Уфе не будут продлевать отопительный сезон
Аграрии Башкирии будут контролировать поля при помощи беспилотников
17 Май 2017 г.
Аграрии Башкирии будут контролировать поля при помощи беспилотников
В Башкирии помиловали 78-летнюю женщину, по вине которой погиб человек
17 Май 2017 г.
В Башкирии помиловали 78-летнюю женщину, по вине которой погиб человек
В Башкирии определен график проведения сабантуев
17 Май 2017 г.
В Башкирии определен график проведения сабантуев
Экологи установили причины массовой гибели рыбы в озере в Башкирии
17 Май 2017 г.
Экологи установили причины массовой гибели рыбы в озере в Башкирии
В Уфе вынесли приговор застройщикам крупного жилого комплекса «Солнечный»
17 Май 2017 г.
В Уфе вынесли приговор застройщикам крупного жилого комплекса «Солнечный»
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]