Аграрии Башкирии будут контролировать поля при помощи беспилотников

17 мая 2017 г.

Недавно приобретенный беспилотный летательный аппарат позволит значительно улучшить контроль над посевными и уборочными работами на территории Башкирии.

Министерством сельского хозяйства Башкирии был закуплен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) испытание которого запланировано на ближайшее время. Сейчас ведется его настройка и оформление разрешительных документов.

Подобная идея Минсельхоза республики поддерживается на правительственном уровне: сейчас на рассмотрении находятся два документа – Распоряжение Правительства РБ о создании рабочей группы по внедрению и эффективному применению результатов космической деятельности в отраслях сельского и лесного хозяйств. И проект Соглашения Правительства РБ и ОА «Роскосмос» по использованию технологий космического мониторинга и навигационных систем в сельском и лесном хозяйствах Башкирии.

Отметим, что на сегодняшний день беспилотные летательные аппараты успешно применяются в крупнейших агрохолдингах России. Преимущество «беспилотника» заключается в том, что его цифровые карты позволяют специалистам не только определять площади используемых пахотных земель и пустующих участков, а осуществлять текущий контроль за состоянием посевов, оценивать всхожесть и степень спелости сельскохозяйственных культур.