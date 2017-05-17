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17 мая 2017 г.

Аграрии Башкирии будут контролировать поля при помощи беспилотников

Аграрии Башкирии будут контролировать поля при помощи беспилотников

Недавно приобретенный беспилотный летательный аппарат позволит значительно улучшить контроль над посевными и уборочными работами на территории Башкирии.

 

Министерством сельского хозяйства Башкирии был закуплен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) испытание которого запланировано на ближайшее время. Сейчас ведется его настройка и оформление разрешительных документов.
Подобная идея Минсельхоза республики поддерживается на правительственном уровне: сейчас на рассмотрении находятся два документа – Распоряжение Правительства РБ о создании рабочей группы по внедрению и эффективному применению результатов космической деятельности в отраслях сельского и лесного хозяйств. И проект Соглашения Правительства РБ и ОА «Роскосмос» по использованию технологий космического мониторинга и навигационных систем в сельском и лесном хозяйствах Башкирии.

Отметим, что на сегодняшний день беспилотные летательные аппараты успешно применяются в крупнейших агрохолдингах России. Преимущество «беспилотника» заключается в том, что его цифровые карты позволяют специалистам не только определять площади используемых пахотных земель и пустующих участков, а осуществлять текущий контроль за состоянием посевов, оценивать всхожесть и степень спелости сельскохозяйственных культур.

Алина Нураева
Теги: аграрии Башкирии, беспилотный летательный аппарат, министерство сельского хозяйства
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