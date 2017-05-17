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17 мая 2017 г.

В Башкирии помиловали 78-летнюю женщину, по вине которой погиб человек

В Башкирии помиловали 78-летнюю женщину, по вине которой погиб человек

В администрации главы республики прошло заседание комиссии по вопросам помилования по итогам которого было рассмотрено пять ходатайств о помиловании. Комиссия приняла решение поддержать лишь одно ходатайство, поступившее от 78-летней уфимки, осужденной к трем годам ограничения свободы. Ночью она переходила трассу М5 в неустановленном месте в тот момент, когда ехал «КамАЗ». Водитель попытался объехать пенсионерку, но сбил другую женщину, которая в результате происшествия погибла.

Пенсионерке по решению суда запрещалось покидать дом с 23:00 до 8:00, а также покидать пределы района. Она попросила о помиловании, чтобы ездить на дачу.

- Осужденная прожила достойную жизнь, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, работала, имеет детей и внуков, и, уже находясь в почтенном возрасте, совершила ошибку, которая, к сожалению, привела к трагедии...Мы видим ее искреннее раскаяние. К тому же, учитывая возраст, можно предположить необходимость регулярного посещения медицинских учреждений, что при ограничении свободы не всегда возможно своевременно сделать, - сообщил председатель республиканского Госсобрания Константин Толкачев, возглавляющий комиссию по вопросам помилования.

Теги: пенсионерку осудили и помиловали, по вине пенсионерки погиб человек
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