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17 мая 2017 г.

В Башкирии определен график проведения сабантуев

В Башкирии определен график проведения сабантуев

В течение ближайщего месяца в районах и городах Башкирии будут проведены праздники плуга – сабантуи. Соответствующий указ подписал накануне Рустэм Хамитов.

 

Согласно указу, организовать проведение народного праздника поручено правительству совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов республики. Дежурство медперсонала на время празднования поручено организовать минздраву республики, а обеспечение общественного порядка, безопасности дорожного движения и осуществление мер пожарной безопасности возложено на полицейских и спасателей Башкирии.

3 июня он пройдет в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Балтачевском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Миякинском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Чекмагушевском районах и в городе Агидель.

9 июня — в Зилаирском и Мечетлинском районах.

10 июня — в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Бураевском, Бурзянском, Гафурийском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Краснокамском, Мелеузовском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском, Шаранском, Янаульском районах.

12 июня праздник состоится в городах Салават и Уфа.

17 июня — в Белокатайском и Мишкинском районах.

Алина Нураева
Теги: сабантуй, график проведения сабантуев
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