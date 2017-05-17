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17 мая 2017 г.

Экологи установили причины массовой гибели рыбы в озере в Башкирии

Экологи установили причины массовой гибели рыбы в озере в Башкирии

В начале мая жители Таусенгирово Кармаскалинского района заметили, что на поверхность озера, расположенного возле деревни, всплыло большое количество мертвой рыбы - окуни, карпы, щуки.

Инспекторы Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ отобрали пробы воды из озера. По итогам проверки воды были выявлены незначительные превышения нормативов ПДК по железу и цинку, которые не могли стать причиной замора рыбы, сообщает «Башинформ». По мнению экологов, причиной массовой гибели стало снижение концентрации кислорода в воде до критического уровня.

Напомним, в этом году массовая гибель рыбы была зафиксирована на различных водных объектах республики - на озере Каряка и озере Солдатское.

Теги: массовая гибель рыбы, озера Башкирии
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