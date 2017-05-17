В Уфе вынесли приговор застройщикам крупного жилого комплекса «Солнечный»

17 мая 2017 г.

Советский районный суд г.Уфы вынес приговор в отношении 60-летнего Наиля Зарипова, 63-летнего Геннадия Федорова, 59-летнего Халима Биглова и 58-летнего Рамиля Аминова.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).

В суде установлено, что указанные лица спланировали крупное мошенничество под видом строительства жилого комплекса «Солнечный» в микрорайоне «Бакалинский» г.Уфы.

Сообщники арендовали земельные участки и создали видимость возведения шести многоквартирных домов. При этом они не собирались завершать стройку.

При помощи подконтрольных предприятий-застройщиков и жилищно-строительных кооперативов злоумышленники реализовали гражданам жилье в указанных зданиях.

Кроме того, они продавали квартиры на «воздушных» этажах и дважды реализовали одни и те же помещения.

Таким образом, с 2006 по 2015 годы подельники похитили у 281 гражданина и коммерческой фирмы более 300 млн. рублей.

Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.

Суд приговорил Зарипова к 5 годам лишения свободы, Федорова и Биглова к 4 годам 10 мес. лишения свободы, Аминова к 4 годам 6 мес. лишения свободы в колонии-поселении.