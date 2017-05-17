У «Башавтотранса» появится новый руководитель

17 мая 2017 г.

Заявление об уходе с поста генерального директора государственного перевозчика «Башавтотранс» Тимур Алкаев подал во время плановых проверок предприятия контрольно-счетной палаты республики. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Кто станет новым главой «Башавтотранса» пока неизвестно, но стоит отметить, что информация о возможной отставке Алкаева появлялась в СМИ еще в апреле. Тогда он называл их «информационной атакой».

Напомним, что «Башавтотранс» является крупнейшим региональным автоперевозчиком с уставным капиталом в 1,54 миллиарда рублей.