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17 мая 2017 г.
У «Башавтотранса» появится новый руководитель
Заявление об уходе с поста генерального директора государственного перевозчика «Башавтотранс» Тимур Алкаев подал во время плановых проверок предприятия контрольно-счетной палаты республики. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Кто станет новым главой «Башавтотранса» пока неизвестно, но стоит отметить, что информация о возможной отставке Алкаева появлялась в СМИ еще в апреле. Тогда он называл их «информационной атакой».
Напомним, что «Башавтотранс» является крупнейшим региональным автоперевозчиком с уставным капиталом в 1,54 миллиарда рублей.
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