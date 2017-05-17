В Уфе житель Кугарчинского района устроил голодовку перед Белым домом

17 мая 2017 г.

Житель села Мраково Кугарчинского района устроил голодовку перед зданием Белого дома в Уфе. По словам Виктора Головина, на крайние меры он пошел из-за того, что ему обманным путем продали дом непригодный для проживания.

- Мы переехали жить из Сибая в Мраково, там купили дом. Но нас обманули – продали заведомо аварийный дом. Продавец жилья обшил его, закрыл все недостатки. Сначала мы вызвали экспертизу, дом признали непригодным для проживания. Потом я подал иск в Кугарчинский межрайонный суд на расторжение коллективного договора купли-продажи. Приобрели дом у Анатолия Иванова, бывшего замглавы по сельскому хозяйству Администрации Кугарчинского района. Ранее жилье было в собственности у государства, ее продавец приватизировал, - делится Виктор Иванов.

- В итоге, суд вынес решение не в мою пользу, поскольку третья экспертиза признала, что мой дом в отличном состоянии, хотя по результатам ранее проведённых двух экспертиз – дом был признан аварийным. Также по решению суда меня обязали возместить финансовый ущерб за проведенные экспертизы.

По словам пострадавшего, дом был красиво снаружи обшит, а как начались холода, везде стало сквозить.

- Мне пришлось разломать сайдинг, оказалось, что в стенах везде дыры. Я вызвал судебно-нормативную экспертизу товаров и услуг, она признала дом аварийным и непригодным для проживания. Теперь, для его восстановления необходим 1 млн. 300 тыс. рублей. У меня таких денег нет, я инвалид 3 группы, и мать моя тоже инвалид, получаем вдвоем пенсию, - делится Виктор Головин.

Одинокого мужчину сначала заметила полиция, потом - представители властей, которые пообещали, что вопрос будет решаться. Виктор Головин покинул место голодовки, так как его вызвали в администрацию Кугарчинского района, для решения проблемы на местном уровне.