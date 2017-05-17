Задолженность жителей Башкирии за тепло превысила 8 миллиардов рублей

17 мая 2017 г.

На 1 мая 2017 года общая дебиторская задолженность организаций республики за тепло, поставляемое ООО «БашРТС» возросла на 53% и теперь превышает 8 миллиардов рублей. 1 января 2016 сумма задолженности составляла 4,6 миллиарда, 1 января 2017 - 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный директор «БашРТС» Сергей Лыков.

По его словам, на сегодняшний день дебиторская задолженность создает огромные проблемы, ведь при таком росте она не позволит компании в полном объёме оплачивать поставки газа для котельных и обеспечивать подготовку к следующему отопительному сезону в полном объеме. Основными плательщиками, не выполняющими свои обязательства по договорам являются жилищные организации - их доля в общей задолженности составляет почти 70%.

Журналист proural поинтересовался у представителей ООО «БашРТС», какие методы компания принимает, чтобы бороться с долгами потребителей.

- Одна из мер воздействия - ограничение поставки тепла. Определен порядок ограничения и отключения, то есть если руководитель не принимает действий на первом этапе, когда он обязан сам сделать ограничение, мы начинаем работать с представителями «Ростехнадзора». Проводятся встречи с руководством УЖХ, задолженность которых составляет львиную долю от общей, работаем с главами администраций, министерствами, а также СМИ. После публикаций в средствах массовой информации появляется реакция небольших управляющих компаний, которым бы не хотелось широкой огласки, - ответила заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту Ирина Попова.

Несмотря на это, сразу отключать тепло в домах при наличии долгов компания права не имеет. Перед этим ей приходится подавать иски в суд. По словам Ирины Поповой, во многих случаях жилищные организации возмещают все суммы в полном объеме только после предъявления исполнительных листов.