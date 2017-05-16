В Башкирии потратят больше 33 миллионов на расчистку 7 крупнейших рек

16 мая 2017 г.

Половодье в республике подходит к завершению, и после окончательной стабилизации уровня рек начнутся работы по расчистке их русел. Данные меры необходимы для увеличения водопропускной способности рек, чтобы при следующем половодье минимизировать ущерб имуществу горожан. Примечательно, что из федерального бюджета на эту задачу было выделено 33,5 миллиона рублей.

По сообщению отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ, в 2017 году соответствующие работы запланированы на 7 объектах, из которых на 3-х – необходимо завершить до конца года. В их числе – расчистка русел рек Белекес в Иглинском районе, реки Кигазы в Балтачевском районе и реки Аургазы в Аургазинском районе. В общей сложности, благодаря реализации мероприятий на этих трёх объектах, удастся защитить 1847 жителей населенных пунктов. По подсчетам специалистов, предотвращенный ущерб составит более 112 миллионов рублей.