﻿
Главная / Общество /
16 мая 2017 г.

Башкирия готовится к чемпионату России по пахоте

Башкирия готовится к чемпионату России по пахоте

С 25 июня по 1 июля 2017 года в республике будут проходить всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы – VI Открытый чемпионат России по пахоте. Площадкой для состязаний выбрали Уфимский район, где уже вовсю идут - на территории ООО «Урал Агро» Уфимского района идет закладка опытных посевов, которые будут представлены специалистам-аграриям.

В рамках деловой программы пройдут отраслевые конференции (направления: «сельхозмашиностроение», «животноводство», «финансовые инструменты развития АПК РФ», «развитие кооперативов и малых форм хозяйствования») с участием глав регионов, руководителей министерств и ведомств, лидеров профильных объединений и общественных организаций, а также ведущих экспертов отрасли.

В постоянно растущей по масштабам выставке (более 200 экспонатов) и демонстрационных показах примут участие свыше 50 крупнейших отечественных и зарубежных компаний – производителей широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования, животноводческого и перерабатывающего оборудования.

Ежегодно в российских национальных соревнованиях по пахоте и в трактор-шоу принимают участие механизаторы более чем из 30 регионов нашей страны, а также иностранные команды – члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.

Теги: пахота, трактор-шоу, чемпионат России по пахоте
62 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии потратят больше 33 миллионов на расчистку 7 крупнейших рек
16 Май 2017 г.
В Башкирии потратят больше 33 миллионов на расчистку 7 крупнейших рек
Бывший директор офиса крупного банка похитила со счетов вкладчиков более 12 миллионов рублей
16 Май 2017 г.
Бывший директор офиса крупного банка похитила со счетов вкладчиков более 12 миллионов рублей
В Башкирии бизнесмен пойдет под суд за сокрытие 42 миллионов рублей налогов
16 Май 2017 г.
В Башкирии бизнесмен пойдет под суд за сокрытие 42 миллионов рублей налогов
В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов
16 Май 2017 г.
В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов
Жительница Сибая заплатила аферистам за снятие порчи 800 тысяч рублей
16 Май 2017 г.
Жительница Сибая заплатила аферистам за снятие порчи 800 тысяч рублей
В Башкирии на берегу Нугушского водохранилища появится серф-станция
16 Май 2017 г.
В Башкирии на берегу Нугушского водохранилища появится серф-станция
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]