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Башкирия готовится к чемпионату России по пахоте
С 25 июня по 1 июля 2017 года в республике будут проходить всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы – VI Открытый чемпионат России по пахоте. Площадкой для состязаний выбрали Уфимский район, где уже вовсю идут - на территории ООО «Урал Агро» Уфимского района идет закладка опытных посевов, которые будут представлены специалистам-аграриям.
В рамках деловой программы пройдут отраслевые конференции (направления: «сельхозмашиностроение», «животноводство», «финансовые инструменты развития АПК РФ», «развитие кооперативов и малых форм хозяйствования») с участием глав регионов, руководителей министерств и ведомств, лидеров профильных объединений и общественных организаций, а также ведущих экспертов отрасли.
В постоянно растущей по масштабам выставке (более 200 экспонатов) и демонстрационных показах примут участие свыше 50 крупнейших отечественных и зарубежных компаний – производителей широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования, животноводческого и перерабатывающего оборудования.
Ежегодно в российских национальных соревнованиях по пахоте и в трактор-шоу принимают участие механизаторы более чем из 30 регионов нашей страны, а также иностранные команды – члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.
16 Май 2017 г.