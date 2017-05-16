Башкирия готовится к чемпионату России по пахоте

16 мая 2017 г.

С 25 июня по 1 июля 2017 года в республике будут проходить всероссийские соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы – VI Открытый чемпионат России по пахоте. Площадкой для состязаний выбрали Уфимский район, где уже вовсю идут - на территории ООО «Урал Агро» Уфимского района идет закладка опытных посевов, которые будут представлены специалистам-аграриям.

В рамках деловой программы пройдут отраслевые конференции (направления: «сельхозмашиностроение», «животноводство», «финансовые инструменты развития АПК РФ», «развитие кооперативов и малых форм хозяйствования») с участием глав регионов, руководителей министерств и ведомств, лидеров профильных объединений и общественных организаций, а также ведущих экспертов отрасли.

В постоянно растущей по масштабам выставке (более 200 экспонатов) и демонстрационных показах примут участие свыше 50 крупнейших отечественных и зарубежных компаний – производителей широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования, животноводческого и перерабатывающего оборудования.

Ежегодно в российских национальных соревнованиях по пахоте и в трактор-шоу принимают участие механизаторы более чем из 30 регионов нашей страны, а также иностранные команды – члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.