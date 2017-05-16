Бывший директор офиса крупного банка похитила со счетов вкладчиков более 12 миллионов рублей

16 мая 2017 г.

48-летнюю Оксану Жидяеву, занимавшую пост директора дополнительного офиса «Отделение Сакмар» ООО «ПромТрансБанк», суд признал виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В 2014-2015 годах Жидяева поручала своим подчиненным подготовить документы о досрочном закрытии вкладов клиентов. Свои указания она объясняла намерением вкладчиков забрать деньги в других офисах банка или во внерабочее время, ообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Таким образом, с помощью официальных бумаг женщина похитила более 12,4 миллионов рублей со счетов 11 граждан и потратила их на свои нужды, но факт хищения от клиентов тщательно скрывала.

Банк полностью возместил денежные выплаты клиентам, но подсудимая не признала свою вину в совершении преступления.

Калининский районный суд Уфы приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, обязав возместить причиненный ущерб.