В Башкирии бизнесмен пойдет под суд за сокрытие 42 миллионов рублей налогов

16 мая 2017 г.

В Башкирии управляющий строительной фирмы «Нефтегазспецстрой» Загир Насретдинов предстанет перед судом за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

По версии следствия, при наличии у предприятия просроченной недоимки по налогам и сборам, превышающей 9,5 млн. рублей, бизнесмен перечислил денежные средства контрагентам через расчетные счета третьих лиц. Таким образом, руководитель фирмы скрыл свыше 42 млн. рублей, за счет которых строительная фирма могла погасить недоимку.

Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.