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16 мая 2017 г.
В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов
В Гафурийском районе Башкирии сняли с должности и.о. главы Саитбабинского сельсовета в связи с утратой доверия.
В ходе проверки прокуратура выявила, что при поступлении на муниципальную службу чиновник не представил сведения о доходах. В его декларацию также не вошли счета в двух банках. Это прямое нарушение антикоррупционного законодательства, которое ведет к расторжению с нарушителем служебного контракта.
В адрес главы администрации муниципального района было внесено представление с требованием об увольнении чиновника. Однако и.о. главы муниципалитета сам подал в отставку.
Светлана Куликова
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16 Май 2017 г.