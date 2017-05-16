В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов

16 мая 2017 г.

В Гафурийском районе Башкирии сняли с должности и.о. главы Саитбабинского сельсовета в связи с утратой доверия.

В ходе проверки прокуратура выявила, что при поступлении на муниципальную службу чиновник не представил сведения о доходах. В его декларацию также не вошли счета в двух банках. Это прямое нарушение антикоррупционного законодательства, которое ведет к расторжению с нарушителем служебного контракта.

В адрес главы администрации муниципального района было внесено представление с требованием об увольнении чиновника. Однако и.о. главы муниципалитета сам подал в отставку.