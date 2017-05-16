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16 мая 2017 г.

В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов

В Башкирии чиновника уволили за сокрытие доходов

В Гафурийском районе Башкирии сняли с должности и.о. главы Саитбабинского сельсовета в связи с утратой доверия.

В ходе проверки прокуратура выявила, что при поступлении на муниципальную службу чиновник не представил сведения о доходах. В его декларацию также не вошли счета в двух банках. Это прямое нарушение антикоррупционного законодательства, которое ведет к  расторжению с нарушителем служебного контракта.

В адрес главы администрации муниципального района было внесено представление с требованием об увольнении чиновника. Однако  и.о. главы муниципалитета сам  подал в отставку.

 

Светлана Куликова
Теги: чиновники, Башкирия, прокуратура РБ, прокуратура Башкирии
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