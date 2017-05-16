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16 мая 2017 г.
Ирек Ялалов поручил своим замам заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны
Одной из приоритетных задач мэрии Уфы по-прежнему является оперативное решение проблем, возникающих у ветеранов.
Сегодня в ходе оперативного совещания в мэрии градоначальник Ирек Ялалов поручил своим замам на протяжении всего года вести работу с ветеранами ВОВ, их в Уфе осталось всего 800 человек.
Мэр Уфы акцентировал внимание на том, что помощь ветеранам должна оказываться постоянно, а не в какой-то определённый период времени.
- Не нужно превращать это дело в кампанейщину ко Дню Победы, - сказал мэр Уфы.
Светлана Куликова
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