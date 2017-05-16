Мэр Уфы обратился к ресурсным компаниям: зачем испытывать терпение горожан?

16 мая 2017 г.

Тепло в столицу Башкирии не торопится, а тут еще и отопление в домах отключили. На этой почве недовольные граждане стали забрасывать администрацию сообщениями с просьбой вернуть подачу тепла в дома.

Согласно федеральному законодательству, потребители могут сами регулировать вопросы, связанные с отоплением. Для этого жильцам многоквартирных домов необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья и направить протокол в свою управляющую компанию.

- Такой механизм существует. Однако, по какой-то неизвестной причине он не срабатывает. Надо в этом вопросе разобраться. Может, были какие-то технологические проблемы? А, может, компаниям было просто лень этим делом заниматься? Также проще, отключил и отключил. Да, температура наружного воздуха уже соответствует всем нормативам по отключению отопления, но, тем не менее, если часть жителей чувствует себя некомфортно, им можно пойти навстречу. Они вам платят деньги, они заказчики услуг и вправе определять, как дом должен отапливаться. Определять им, а не вам, уважаемые управляющие компании и предприятия жизнеобеспечения, - сказал Ирек Ялалов.

В качестве примера градоначальник привел Москву, там не только в дома вернули отопление, но на время проведения ремонтных работ горячую воду не отключают.

- У нас же каждый живет в своем измерении. Иногда можно и отступить от своего недельного графика, для того чтобы создать более комфортные условия. Если на улице +5, а вы отключаете тепло, да еще и горячую воду, то о чем тут можно говорить. Зачем испытывать мое терпение и терпение горожан? Качество вашей работы определяется качеством оказанных услуг, - подытожил сити-менеджер.