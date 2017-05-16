Жители Башкирии имеют более 900 счетов в зарубежных банках

16 мая 2017 г.

В данный момент в республике проживает более 618 физических лиц, имеющих 936 действующих счетов в банках за пределами страны.

По сообщению Налоговой службы, этим гражданам необходимо предоставить отчеты в налоговые органы по месту своего учета до 1 июня 2017 года. В противном случае им грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, максимальный штраф за повторное непредставление ежегодной отчетности и подтверждающих банковских документов составляет 20000 рублей.