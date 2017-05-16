﻿
Главная / Общество /
16 мая 2017 г.

Жители Башкирии имеют более 900 счетов в зарубежных банках

Жители Башкирии имеют более 900 счетов в зарубежных банках

В данный момент в республике проживает более 618 физических лиц, имеющих 936 действующих счетов в банках за пределами страны.

По сообщению Налоговой службы, этим гражданам необходимо предоставить отчеты в налоговые органы по месту своего учета до 1 июня 2017 года. В противном случае им грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, максимальный штраф за повторное непредставление ежегодной отчетности и подтверждающих банковских документов составляет 20000 рублей.

Теги: счета в зарубежных банках, вклады
65 Оценить новость:  0  0
Отправить
Ирек Ялалов поручил своим замам заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны
16 Май 2017 г.
Ирек Ялалов поручил своим замам заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны
В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант
16 Май 2017 г.
В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант
Мэр Уфы обратился к ресурсным компаниям: зачем испытывать терпение горожан?
16 Май 2017 г.
Мэр Уфы обратился к ресурсным компаниям: зачем испытывать терпение горожан?
Самые значимые события в Башкирии за первую половину мая
16 Май 2017 г.
Самые значимые события в Башкирии за первую половину мая
В Уфе составили интерактивную карту ремонта дорог
16 Май 2017 г.
В Уфе составили интерактивную карту ремонта дорог
Мэр Уфы раскритиковал образовательный комплекс города
16 Май 2017 г.
Мэр Уфы раскритиковал образовательный комплекс города
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]