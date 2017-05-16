КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,5258
|EUR
|61,8449
|GBP
|73,0596
курс ЦБ РФ на 16 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+7°
день +14°, вечер +14°, ночь +8°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
16 мая 2017 г.
Жители Башкирии имеют более 900 счетов в зарубежных банках
В данный момент в республике проживает более 618 физических лиц, имеющих 936 действующих счетов в банках за пределами страны.
По сообщению Налоговой службы, этим гражданам необходимо предоставить отчеты в налоговые органы по месту своего учета до 1 июня 2017 года. В противном случае им грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, максимальный штраф за повторное непредставление ежегодной отчетности и подтверждающих банковских документов составляет 20000 рублей.
16 Май 2017 г.
16 Май 2017 г.
16 Май 2017 г.
16 Май 2017 г.