В Уфе пройдет Всероссийский правовой диктант

16 мая 2017 г.

20 мая в Уфе состоится Всероссийский правовой диктант. Он направлен на проверку уровня правовой грамотности жителей России и Башкирии.

20 мая в Уфе состоится Всероссийский правовой диктант. Каждый желающий в этот день сможет пройти тестирование на знание основ правовой грамотности и получить свой персональный правовой портрет, характеризующий проблемы и возможности человека в сфере права. Основными организаторами выступают «Европейская юридическая служба», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Фонд развития моногородов.

Всероссийский правовой диктант – это уникальный проект. Он направлен на исследование уровня правовой грамотности жителей России и Башкирии, а также позволить каждому пройти тестирование и получить результат своих знаний в сфере права.

Вопросы диктанта зачитают известные политические и общественные деятели. По итогам же проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан России, в том числе и нашей республики.

В Уфе Всероссийский правовой диктант пройдет в Башкирском государственном университете по улице Заки Валиди, 32, в главном корпусе, в аудитории 02. Начнется тестирование в 12:00.

Для регистрации на мероприятие, необходимо собрать информацию о себе: ФИО, возраст, вид профессиональной деятельности, указать город в котором Вы пишите «Правовой диктант», контактный телефон и e-mail. И отправить ее на адрес электронной почты pravdictant@mail.ru.



По всем дополнительным вопросам можно обратиться к организатору мероприятия в Уфе Алсу Искужеевой по телефону: 8-917-766-33-77.