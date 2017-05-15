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15 мая 2017 г.

Уфимцы просят включить отопление

Уфимцы просят включить отопление

Из-за непривычно низких для мая температур в этом году многие уфимцы просят включить в квартирах отопление. Сообщения о том, что люди буквально мерзнут у себя дома, часто появляются в социальных сетях, также жители башкирской столицы обращаются в городскую администрацию.

- Из-за резких колебаний температуры воздуха в дневное и ночное время в мае текущего года в квартирах жителей нет комфортной для проживания температуры. Произведите подключение жилых домов к отоплению, предотвратите массовые простудные заболевания, - пишет уфимец Владимир Елисеев.

Напомним, в Уфе этой ночью столбики термометра показали -1,5°C, а в северных районах республики было холоднее, температура воздуха опустилась до -6,2°C.

Теги: мерзнет дома, холодно в квартире, отключено отопление
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