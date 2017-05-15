Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии

15 мая 2017 г.

В мясе индейки, завезенной в республику из Ростовской области, обнаружен вирус птичьего гриппа. В связи с этим на птицефабриках Башкирии введен карантин.

По данным Управления ветеринарии Башкортостана, после того, как из Москвы было получено срочное сообщение о выявлении гриппа птицы на одном из птицекомплексов Ростовской области, началось обследование торговых предприятий, в которые поступило замороженное мясо индейки. Таких предприятий выявлено 3, там провели исследование мяса и обнаружили в нем вирус гриппа птиц. Все мясо - это 12 тонн - арестовано, опломбировано. Сейчас решается вопрос, как его уничтожить. Проверки продукции ростовской компании во всех районах ветеринарной службой Башкортостана продолжаются.

Заметим, что кроме Башкортостана, продукция этой компании была завезена также на территорию Татарстана, Удмуртии и Чувашии.

О том, как защитить предприятия птицеводческой продукции республики от птичьего гриппа и какие профилактические меры предпринимаются, редакции proural рассказал начальник отдела Гостехнадзора Управления ветеринарии Линар Зиганшин.

- На всех крупных птицефабриках, в том числе, и открытых, проводятся профилактические мероприятия по недопущению попадания вируса гриппа на территорию комплексов. Введен усиленный контроль въезда-выезда машин и сотрудников. Предприятия переведены в режим работы закрытого типа. Проводится отпугивание дикой птицы, профилактическая вакцинация птиц, организован контроль перемещения мяса птицы через границу с республикой Татарстан, - объясняет Линар Зиганшин, начальник отдела Гостехнадзора Управления ветеринарии.

По его словам, в белой зоне, птицефабрики, которая является стерильной, могут находиться только сотрудники. До начала работы они проходят дезинфекцию, моются, полностью меняют одежду. А в серую зону, куда входит доставка мяса птицы, утилизация отходов, допускаются и сторонние лица, но сначала они проходят через дезинфекционные барьеры, для этого им выдается верхняя одежда, чепчики, обеззараживается обувь на дезковриках.

Отметим, что на всех птицеводческих предприятиях региона проходят внеплановые проверки по соблюдению Правил по борьбе с гриппом птиц и ветеринарных правил содержания птиц. Руководителей предприятий предупреждены об ответственности (вплоть до уголовной) за сокрытие в случае обнаружения данных по выявлению факта гриппа птиц у себя на предприятии.

Кроме того, республиканским предприятиям было рекомендовано снизить цены на молодняк домашней птицы для реализации населению, а сотрудникам птицефабрик за изъятие домашней птицы из личного подворья - компенсировать это путем увеличения заработной платы. Эти меры должны помочь предотвратить распространение птичьего гриппа в республике.