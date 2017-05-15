﻿
Главная / Общество /
15 мая 2017 г.

В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов

В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов

В Туймазинском районе Башкирии орудуют вандалы. На сей раз, они покусились на кладбища. Неизвестные разворотили  20 могильных надгробий. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Опрашиваются местные жители, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по следующим телефонам:

- Отдел МВД России по Туймазинскому району (34782) 5-21-02;

- дежурная часть МВД по Республике Башкортостан: (347) 279-39-02;

- телефон доверия МВД по Республике Башкортостан: (347) 279-32-92.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, вандалы, МВД по РБ, МВД, Башкортостан, следствие, уголовное дело, расследование
98 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимцы просят включить отопление
15 Май 2017 г.
Уфимцы просят включить отопление
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
15 Май 2017 г.
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
15 Май 2017 г.
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
15 Май 2017 г.
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»
15 Май 2017 г.
В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»
Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"
15 Май 2017 г.
Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]