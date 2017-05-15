В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов

15 мая 2017 г.

В Туймазинском районе Башкирии орудуют вандалы. На сей раз, они покусились на кладбища. Неизвестные разворотили 20 могильных надгробий. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Опрашиваются местные жители, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по следующим телефонам:



- Отдел МВД России по Туймазинскому району (34782) 5-21-02;



- дежурная часть МВД по Республике Башкортостан: (347) 279-39-02;



- телефон доверия МВД по Республике Башкортостан: (347) 279-32-92.