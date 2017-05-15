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15 мая 2017 г.
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
Работы будут проведены в парке культуры и отдыха имени М.Гафури, детском игровом парке по улице Ленина, сквере «Юность».
Помимо этого, реконструкции подвергнется пять дворов, которые охватывают 11 жилых домов. На эти цели выделено 24,5 млн. рублей.
Ранее proural сообщал, что фонд «Обнаженные сердца» идейным вдохновителем, которого является Наталья Водянова, построит в Сибае игровой парк. В нем будут спортивные комплексы и тренажеры, роллердром, песочницы.
Светлана Куликова
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