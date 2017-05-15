Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики

15 мая 2017 г.

Министерство культуры РБ принимает заявки на гранты Главы республики для особо одаренных учеников. Размер стипендии составляет 350 рублей. По сообщению портала Культурный мир Башкортостана, для получения выплат необходимо направить свои документы в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры РБ до 20 мая 2017 года.

Данный грант предусмотрен для учеников музыкальных, хореографических и художественных школ. Для подтверждения успехов в учебе необходимо предоставить дипломы олимпиад - от республиканского до международного уровней.

От одного учебного заведения принять участие в гранте может только один ребенок.

Ознакомиться с Положением об отборе претендентов на получение стипендии можно ТУТ.