﻿
Главная / Общество /
15 мая 2017 г.

Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"

Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"

Министр культуры России Владимир Мединский, выступая на координационном совете по культуре в Рязани, раскритиковал работу властей Башкирии. По его мнению, в республике, а также еще в четырех российских регионах, затягивается строительство домов культуры.

Речь идет об объектах, возводимых в рамках федеральной программы создания центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Центры строятся по принципу софинансирования из федерального бюджета в размере 50%, но не более 50 миллионов рублей.

- Господа, нехорошо. В этом году объекты должны быть завершены. Стройка затягивается по причине вялой работы региональных властей. Во всех этих регионах центры еще в 2016 году должны были быть введены в эксплуатацию, — подчеркнул министр.

Помимо Башкирии со своей задачей не справились Карелия, Карачаево-Черкесия, Смоленская и Вологодская области.

В министерстве культуры Башкирии  на вопрос корреспондента proural о том, в каких районах и городах  республики ведется затяжное строительство культурных центров, ответить не смогли.

Что касается объекта, который возводился в рамках программы, то о нем известно следующее. Это культурно-образовательный центр «УМникум», расположенный в Бирске. На его строительство  из федбюджета было выделено 50 млн. рублей, еще столько же из регионального и около 1 млн. рублей  муниципальных денег.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, Владимир Мединский, центры культуры, строительство, Мединский
189 Оценить новость:  1  0
Отправить
Уфимцы просят включить отопление
15 Май 2017 г.
Уфимцы просят включить отопление
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
15 Май 2017 г.
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов
15 Май 2017 г.
В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
15 Май 2017 г.
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
15 Май 2017 г.
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»
15 Май 2017 г.
В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]