Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"

15 мая 2017 г.

Министр культуры России Владимир Мединский, выступая на координационном совете по культуре в Рязани, раскритиковал работу властей Башкирии. По его мнению, в республике, а также еще в четырех российских регионах, затягивается строительство домов культуры.

Речь идет об объектах, возводимых в рамках федеральной программы создания центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Центры строятся по принципу софинансирования из федерального бюджета в размере 50%, но не более 50 миллионов рублей.

- Господа, нехорошо. В этом году объекты должны быть завершены. Стройка затягивается по причине вялой работы региональных властей. Во всех этих регионах центры еще в 2016 году должны были быть введены в эксплуатацию, — подчеркнул министр.

Помимо Башкирии со своей задачей не справились Карелия, Карачаево-Черкесия, Смоленская и Вологодская области.

В министерстве культуры Башкирии на вопрос корреспондента proural о том, в каких районах и городах республики ведется затяжное строительство культурных центров, ответить не смогли.

Что касается объекта, который возводился в рамках программы, то о нем известно следующее. Это культурно-образовательный центр «УМникум», расположенный в Бирске. На его строительство из федбюджета было выделено 50 млн. рублей, еще столько же из регионального и около 1 млн. рублей муниципальных денег.