﻿
Главная / Общество /
15 мая 2017 г.

В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»

В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»

С 12 по 16 июня 2017 года в Уфе  снова состоится крупнейший Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» - «Heart of Eurasia».  Это грандиозный музыкальный форум, впервые прошел в столице Башкирии год назад.

Крупнейший  международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» - «Heart of Eurasia» состоится вновь в Уфе с 12 по 16 июня 2017 года.  Грандиозный музыкальный форум, впервые прошедший в столице Башкортостана год назад, удивил публику широтой стилей, направлений и разнообразием культурной программы. В 2016 году его посетило свыше 100 тысяч человек. 

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

В этот раз организаторы в пятидневную программу включили классику и современность, симфоническую и этническую музыку.

12 июня «Сердце Евразии» откроет гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Содружество» - «Берҙәмлек». Этот проект - один из шести международных фестивалей в России, который проходит под эгидой Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств. В этом году жители республики и столицы увидят выступление лучших коллективов Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, ЮАР и Шри-Ланки. Яркий праздник национальных культур состоится на площади «ВДНХ-ЭКСПО». Далее все мероприятия пройдут в Уфимском амфитеатре.

13 июня ценителей классической музыки ждет встреча с Национальным симфоническим оркестром Башкирии в полюбившейся уфимцами и гостями республики «Симфонической ночи».   

14 июня эстафету фестиваля подхватят сразу два проекта. В 18.30 часов начнется концерт юбиляра нынешнего сезона – фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». Коллектив, который заслуженно считается визитной карточкой профессионального искусства Башкортостана, подарит зрителям свои лучшие вокально-хореографические композиции. А в 20.00 часов праздник продолжит «UFA – Kuraifest». Звучание курая будет сочетаться с направлениями современной музыки. Зрители увидят выступление Национального оркестра народных инструментов республики под руководством известных артистов, группы «Курайсы», проекта ZAINETDIN, этно-группы «Йатаган». Кроме этого, свое мастерство продемонстрирует группа «Заман» из Москвы. Впервые в рамках «UFA – Kuraifest» на сцену уфимского амфитеатра выйдет ансамбль кураистов в составе 200 человек. 

15 июня в 20.00 часов состоится «Симфоническая ночь-2». Вместе с Молодежным симфоническим оркестром республики на сцену выйдут звезды эстрады республики. 
Грандиозное завершение Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоится 16 июня. В 17.00 часов стартует республиканский праздник национального костюма народов Башкирии. Костюмированный парад, символизирующий братское единение, начнет свое шествие от Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури до площади перед Конгресс-холлом. 

В 18.00 часов начнется Республиканский «Праздник тальянки», который соберет под свои меха лучших из лучших профессионалов и самородков. Финальным аккордом международного праздника станет «Этноночь», которая начнется в 20.00 часов. Здесь выступят известные российские и зарубежные коллективы, работающие в стиле этно, фолк, world music. Для уфимцев и гостей столицы выступят – фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагман этнической музыки Башкортостана - этно-рок группа «Аргымак». Хедлайнеры проекта – группы «Иван Купала» (Москва), «Хартыга» (Республика Тыва), «TRAD ATTACK» (Эстония), виртуозы-инструменталисты Назбек Кенчинбаев, Нурайым Азыкбаева (Киргизия). 

 

Алина Нураева
Теги: фестиваль, Сердце Евразии, форум, искусство, музыка, Уфа, республика, фестиваль искусств
91 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимцы просят включить отопление
15 Май 2017 г.
Уфимцы просят включить отопление
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
15 Май 2017 г.
Ветеринары рассказали, как проходит карантин на птицефабриках Башкирии
В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов
15 Май 2017 г.
В Башкирии кладбище подверглось нашествию вандалов
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
15 Май 2017 г.
В столице Зауралья благоустроят парковые зоны
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
15 Май 2017 г.
Одаренные ученики Башкирии могут получить стипендию Главы республики
Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"
15 Май 2017 г.
Господа, нехорошо! Мединский пожурил Башкирию "за вялую работу"
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]