В Уфе пройдет II Международный фестиваль «Сердце Евразии»

15 мая 2017 г.

С 12 по 16 июня 2017 года в Уфе снова состоится крупнейший Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» - «Heart of Eurasia». Это грандиозный музыкальный форум, впервые прошел в столице Башкирии год назад.

Крупнейший международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» - «Heart of Eurasia» состоится вновь в Уфе с 12 по 16 июня 2017 года. Грандиозный музыкальный форум, впервые прошедший в столице Башкортостана год назад, удивил публику широтой стилей, направлений и разнообразием культурной программы. В 2016 году его посетило свыше 100 тысяч человек.

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В этот раз организаторы в пятидневную программу включили классику и современность, симфоническую и этническую музыку.

12 июня «Сердце Евразии» откроет гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Содружество» - «Берҙәмлек». Этот проект - один из шести международных фестивалей в России, который проходит под эгидой Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств. В этом году жители республики и столицы увидят выступление лучших коллективов Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, ЮАР и Шри-Ланки. Яркий праздник национальных культур состоится на площади «ВДНХ-ЭКСПО». Далее все мероприятия пройдут в Уфимском амфитеатре.

13 июня ценителей классической музыки ждет встреча с Национальным симфоническим оркестром Башкирии в полюбившейся уфимцами и гостями республики «Симфонической ночи».

14 июня эстафету фестиваля подхватят сразу два проекта. В 18.30 часов начнется концерт юбиляра нынешнего сезона – фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». Коллектив, который заслуженно считается визитной карточкой профессионального искусства Башкортостана, подарит зрителям свои лучшие вокально-хореографические композиции. А в 20.00 часов праздник продолжит «UFA – Kuraifest». Звучание курая будет сочетаться с направлениями современной музыки. Зрители увидят выступление Национального оркестра народных инструментов республики под руководством известных артистов, группы «Курайсы», проекта ZAINETDIN, этно-группы «Йатаган». Кроме этого, свое мастерство продемонстрирует группа «Заман» из Москвы. Впервые в рамках «UFA – Kuraifest» на сцену уфимского амфитеатра выйдет ансамбль кураистов в составе 200 человек.

15 июня в 20.00 часов состоится «Симфоническая ночь-2». Вместе с Молодежным симфоническим оркестром республики на сцену выйдут звезды эстрады республики.

Грандиозное завершение Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоится 16 июня. В 17.00 часов стартует республиканский праздник национального костюма народов Башкирии. Костюмированный парад, символизирующий братское единение, начнет свое шествие от Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури до площади перед Конгресс-холлом.

В 18.00 часов начнется Республиканский «Праздник тальянки», который соберет под свои меха лучших из лучших профессионалов и самородков. Финальным аккордом международного праздника станет «Этноночь», которая начнется в 20.00 часов. Здесь выступят известные российские и зарубежные коллективы, работающие в стиле этно, фолк, world music. Для уфимцев и гостей столицы выступят – фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагман этнической музыки Башкортостана - этно-рок группа «Аргымак». Хедлайнеры проекта – группы «Иван Купала» (Москва), «Хартыга» (Республика Тыва), «TRAD ATTACK» (Эстония), виртуозы-инструменталисты Назбек Кенчинбаев, Нурайым Азыкбаева (Киргизия).