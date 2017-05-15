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15 мая 2017 г.
В Уфе был зарегистрирован абсолютный минимум температуры
Этой ночью столбики термометра показали -1,5 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд 1937 года составил -0,4 градуса.
В северных районах Башкирии было холоднее, температура воздух опустилась до -6,2 градусов по Цельсию.
Светлана Куликова
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