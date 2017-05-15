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15 мая 2017 г.

В Уфе был зарегистрирован абсолютный минимум температуры

В Уфе был зарегистрирован абсолютный минимум температуры

Этой ночью столбики термометра показали -1,5 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд 1937 года составил -0,4 градуса. 

В северных районах Башкирии было  холоднее, температура воздух опустилась до  -6,2 градусов по Цельсию. 

Светлана Куликова
Теги: погода, Уфа, Башкирия
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